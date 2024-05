Reggio Calabria, l’Associazione Attendiamoci presenta il programma delle attività estive

StrettoWeb

L’Associazione Attendiamoci, da ventitré anni punto di riferimento nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile e della promozione delle risorse personali, è entusiasta di presentare la sua proposta educativa per l’estate 2024. In un momento in cui i giovani hanno più che mai bisogno di stimoli e opportunità di crescita, Attendiamoci è da sempre impegnata ad offrire un’esperienza estiva unica, volta a stimolare la creatività, favorire la crescita personale e promuovere la vita comunitaria. Attendiamoci riconosce l’importanza di questo periodo e si propone di trasformarlo in un’opportunità di crescita e sviluppo per ragazzi di ogni età, dagli 11 ai 13 anni, dai 14 ai 18 anni e dai 18 ai 25 anni.

L’obiettivo

L’obiettivo principale delle attività estive proposte è quello di fornire ai giovani strumenti e opportunità per esplorare nuove passioni, sviluppare competenze trasversali e prepararsi per il futuro. Attraverso laboratori artistici, attività formative, momenti di condivisione e di svago, l’Associazione mira a favorire la formazione dei partecipanti, promuovendo valori di solidarietà, responsabilità e cittadinanza attiva. A partire dal Villaggio dei Giovani, un bene confiscato alla criminalità organizzata, che rappresenta la cornice principale delle iniziative di Attendiamoci, si terranno attività ed esperienze residenziali in altre località della provincia di Reggio Calabria, dove l’associazione è già attiva, nei Comuni di Motta San Giovanni (Lazzaro), Bruzzano e Santo Stefano d’Aspromonte.

Attività ricreative dedicate al gioco, al divertimento, per permettere ai giovani di esprimere la propria creatività e sviluppare abilità artistiche. Attività formative progettate per aiutare i ragazzi a sviluppare competenze trasversali e prepararsi per il futuro. Campi residenziali per vivere a pieno l’esperienza di comunità, un’opportunità unica per crescere, stabilendo connessione con la natura, rapporti di amicizia e condivisione significativi, in alcuni dei beni confiscati alla criminalità organizzata, gestiti dall’associazione Attendiamoci.

L’Associazione Attendiamoci realizzerà le attività senza alcun contributo pubblico, contando su un gruppo di soci e volontari che, dedicando il loro tempo, si impegnano con passione a mettere in campo attività aggregative, laboratori, feste, weekend residenziali e campi.

La presentazione delle attività

Per presentare le attività estive alla cittadinanza reggina e coinvolgere attivamente la comunità, l’Associazione Attendiamoci “vi aspetta sabato 8 giugno alle ore 19.00, presso il Villaggio dei Giovani, Contrada Ragaglioti, Via Gebbione, 89129 Reggio Calabria. Occasione per conoscere da vicino le proposte estive di Attendiamoci e per condividere idee e progetti per il futuro. Dopo la presentazione delle attività estive avremo il piacere di ascoltare insieme il concerto tenuto gratuitamente dall’associazione Giovani musicisti Mammola”.

