Reggio Calabria, ATAM annuncia una mostra con i bambini protagonisti | INFO

Dopo il successo di “E-volution”, l’evento di presentazione dei nuovi bus elettrici di Atam tenutosi a Piazza Castello il 22 aprile, Atam è lieta di annunciare un evento di continuità dedicato alla rivoluzione elettrica vista attraverso gli occhi dei bambini. Il 27 maggio 2024 alle ore 8:45 si terrà l’inaugurazione della mostra “La Rivoluzione Elettrica Vista dai Bambini” presso il terminal Atam di Piazzale Botteghelle.

La mostra sarà una celebrazione creativa con una galleria di disegni, cartelloni e poesie realizzati dagli studenti reggini, insieme a una esposizione museale che ripercorre la storia del trasporto pubblico della città di Reggio Calabria e di Atam. Il taglio del nastro avverrà alle ore 8:45 del 27 maggio e la prima giornata sarà riservata agli studenti delle scuole che avevano partecipato all’evento di Piazza Castello del 22 aprile. Successivamente, la mostra sarà aperta a tutta la cittadinanza dal 28 maggio al 31 maggio 2024, dalle 8:30 alle 12:30, con aperture pomeridiane il 28 e 30 maggio dalle 15:00 alle 16:30.

“Coinvolgere bambini e ragazzi nell’uso del trasporto pubblico e dei mezzi ecologici è fondamentale per costruire un futuro sostenibile. Educare le nuove generazioni all’importanza della mobilità sostenibile significa promuovere comportamenti responsabili e consapevoli che avranno un impatto positivo sull’ambiente e sulla qualità della vita urbana. Attraverso iniziative come questa mostra, Atam desidera sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali e sull’importanza di scelte ecologiche quotidiane, contribuendo a formare cittadini attenti e rispettosi del nostro pianeta”, si legge nella nota di Atam, che “invita tutti i cittadini a partecipare a questa straordinaria esposizione per esplorare e apprezzare il futuro del trasporto pubblico attraverso la visione e la creatività dei nostri giovani”.

