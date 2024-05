Reggio Calabria: l’Amministrazione comunale presente a Piazza Castello per la giornata finale del progetto di Civitas 2023/2024

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale ha partecipato, con il vicesindaco Paolo Brunetti, alla giornata finale del progetto di Civitas 2023/2024 che, quest’anno, si è soffermato sui temi legati alla Costituzione. Un evento, “Un anno con la Costituzione”, sostenuto dalla Città metropolitana di Reggio, che si è sviluppato tra la Corte di Appello e piazza Castello, animate dagli studenti degli istituti scolastici inferiori e superiori del comprensorio reggino e dalle associazioni che in questi mesi hanno lavorato con entusiasmo per la presentazione degli elaborati finali.

Una grande festa per tutti, che si rinnova da oltre un decennio, un momento finale per esaltare la nostra Costituzione, hanno chiarito gli organizzatori, in primis, Luciano Gerardis, già Presidente della Corte d’Appello, insieme all’organizzazione della consigliera di parità della Città metropolitana Paola Carbone, con l’intervento della Presidente della Corte d’Appello Olga Tarzia.

È stato evidenziato, come sosteneva uno dei padri fondatori, Piero Calamandrei, che la Costituzione non è un pezzo di carta, ma è viva e va vissuta nella quotidianità. Per questo il modo migliore per studiare la Costituzione era di farla vivere in prima persona a ciascuno dei partecipanti al progetto.

Il vicesindaco ha ricordato che la Costituzione è un testamento che ci hanno lasciato tanti uomini che hanno combattuto e perso la vita per la libertà e per avere un Paese libero e i diritti che oggi abbiamo. L’Amministratore ha poi ringraziato i ragazzi per la presenza fattiva, impegnati nei progetti che hanno avuto come temi articoli della Costituzione, e poi il corpo docente che li ha sostenuti e che ha un ruolo fondamentale nell’educazione dei giovani.

