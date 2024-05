Reggio Calabria, gli alberi secolari del Lungomare ai raggi X: arbicoltori tree-climber in azione per valutare la stabilità di Ficus e palme

StrettoWeb

Sono in corso degli interventi programmati dall’Amministrazione comunale, settore Ambiente, relativi al verde pubblico sul Lungomare Falcomatà. Da un lato, grazie al personale di Castore, si procede con la potatura degli alberi di pregio, nel solco già tracciato, per il mantenimento del verde.

In atto c’è anche un intervento di valutazione della stabilità in quota dei “Ficus magnolioides subsp. columnaris”. Un’attività realizzata all’interno del Piano di gestione del verde urbano, strumento innovativo di programmazione e fondamentale per la gestione del patrimonio botanico comunale (alberature stradali, parchi, aiuole e giardini pubblici). Solo pochissime città italiane, tra cui Reggio, sono in possesso di uno strumento di gestione così avanzato.

Agli esperti viene richiesta la valutazione delle condizioni fitostatiche e fitosanitarie delle alberature comunali e la prescrizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino, ivi inclusi quelli finalizzati alla riqualificazione delle alberature comunali (es. sostituzione specie non idonee al contesto mediante espianto ed adeguato reimpianto, rifunzionalizzazione sito di impianto, etc.).

Sul campo sono impegnati una serie di agronomi tra i più importanti d’Europa, con l’obiettivo di avere chiara la condizione e la qualità di alberi e piante. Per la valutazione di stabilità in quota sono impiegate squadre di arboricoltori tre-climber e valutatori tree-climber che operano in quota e a terra. In particolare, sarà misurata anche la variazione della densità del legno con l’ausilio del “Resistograph”, uno strumento specifico per lo studio dei difetti del legno.

