Reggio Calabria, accoltellamento in classe: il garante dei detenuti della Città Metropolitana auspica che “la scuola rimedi a carenze familiari”

Brevi considerazioni a margine dell’episodio di violenza avvenuto in un liceo cittadino e che ha visto protagonisti due adolescenti da parte del Garante dei Detenuti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Dott. Paolo Praticò.

“Soltanto qualche giorno prima era stato presentato, a cura dell’UEPE, un progetto di ricerca/intervento sulla gestione delle emozioni tra gli adolescenti di alcune scuole cittadine, curato da psicologi, pedagogisti ed educatori degli istituti penitenziari, come garante dei detenuti ero stato cortesemente invitato ed ho avuto modo d’esprimere la mia opinione che desidero ripetere. La violenza in genere e di genere in particolare è una grave forma d’impotenza espressa da chi non riesce ad esprimere le proprie emozioni in maniera dialogica e positiva. La scuola dovrebbe sopperire a carenze familiari ed ambientali, aiutando i ragazzi a migliorare l’autostima a coltivare sentimenti positivi attraverso lo studio dei grandi della letteratura ed anche con la consulenza di esperti (psicologi), insegnare ai ragazzi a riconoscere e gestire sentimenti come la rabbia, l’amore, l’amicizia, che se frustrati generano, inevitabilmente violenza. C’è una correlazione diretta tra impotenza-frustrazione-aggressività- violenza e quando non è rivolta verso l’altro che si ritiene responsabile, potrebbe essere rivolta verso se stessi. Mi auguro che vengano presi idonei ed adeguati provvedimenti perchè episodi del genere non abbiano a ripetersi, ne va del futuro di questa generazione”.

