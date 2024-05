Reggio Calabria si prepara ad accogliere Gigi Buffon: tutto pronto domani per il Premio Granillo

StrettoWeb

E’ tutto pronto, a Reggio Calabria, per un importante evento che vedrà la presenza di un personaggio iconico, uno dei migliori della storia dello sport e del calcio italiano: Gigi Buffon. L’ex portierone della Nazionale e di Juve e Parma, infatti, domani mattina sarà al Resort Altafiumara per il Premio Granillo, la consueta kermesse organizzata dal giornalista Maurizio Insardà e arrivata alla 6ª edizione.

Negli anni, tra i grandi protagonisti dell’evento ci sono stati i vari Michele Uva, il dirigente dell’Inter Beppe Marotta, il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il patron del Bari Luigi De Laurentiis, Evelina Christillin. Ora un altro grande ospite, l’attuale capo delegazione della Nazionale e campione del mondo nel 2006 con quella maglia azzurra che quell’estate ha fatto sognare e gioire tutto il paese.

L’evento avrà inizio alle ore 11.30. Ci sarà, oltre all’ideatore, la presenza fissa del giornalista Italo Cucci e della figlia di Oreste Granillo, Mariastella. L’evento, come è noto, nasce infatti per ricordare la figura di Granillo, ex Presidente della Reggina ma anche Sindaco di Reggio Calabria e Presidente del Coni Regionale. A lui oggi è intitolato lo stadio della città di Reggio Calabria, lo stesso in cui Buffon ha giocato per una vita tra Parma e Juventus. Ora lo stesso Buffon è ovviamente attesissimo in città. Sarà, per lui, la prima volta sullo Stretto da non calciatore. Reggio si prepara così ad accogliere un altro campione del mondo dopo aver accolto, per tutto lo scorso anno, Pippo Inzaghi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.