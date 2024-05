Reggio Calabria, all’Accademia di Belle Arti la presentazione del “Concorso per l’identità visiva”

StrettoWeb

Si è svolta presso l’Accademia di Belle Arti, la presentazione del “Concorso per l’identità visiva – La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma e Trekking urbano a Reggio Calabria alla scoperta di San Paolo”, ideato da “Pattuglia San Paolo” Scout e promosso dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria.

Il progetto ha l’obiettivo di fare diventare Reggio Calabria e la Città Metropolitana tappa attrezzata di un “Cammino” di rilievo nazionale che possa rientrare nel sistema delle Reti nazionali dei Cammini e luogo di attrazione per gruppi scout, pellegrini e turisti per la conoscenza della figura di San Paolo, fondatore della Chiesa reggina, patrono dell’Arcidiocesi di Reggio-Bova e patrono della branca R&S degli Scout. Ad illustrare i dettagli del concorso, il direttore dell’AbaRc Piero Sacchetti, l’architetto Buffon, il professore Fortuna e la dottoressa Lucia Lojacono.

“L’Accademia di Belle Arti ha sottoscritto il protocollo d’intesa per la promozione e la valorizzazione del ‘Trekking urbano a Reggio Calabria alla scoperta di San Paolo’ e del Progetto ‘La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma’ lo scorso 13 gennaio – ricorda Sacchetti –. Un progetto decisamente importante che non potevano non sostenere per la valenza dell’obiettivo e la mission che punta a raggiungere. Inoltre, tutti coloro che verranno nel nostro incantevole territorio, potranno conoscere la figura di San Paolo, padre nella fede dei cristiani di Calabria”.

I promotori hanno ricordato che “sarà necessario elaborare la Brand Identity e il concorso è finalizzato a fare diventare Reggio Calabria luogo di attrazione intorno alla figura di San Paolo”.

Un’altra importante opportunità per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti per mettere in mostra le proprie competenze e conoscenze sino ad ora acquisite.

