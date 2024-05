Reggio Calabria, 28enne forza posto di blocco: beccato con 300 grammi di cocaina dopo folle inseguimento, è in carcere | DETTAGLI

StrettoWeb

Un giovane di 28 anni di Reggio Calabria è stato arrestato per droga. L’arresto si è concretizzato due sere fa, quando il ragazzo si trovava a bordo di un’autovettura e percorreva la SS106 Jonica in direzione Reggio Calabria. All’altezza di Bova Marina, un posto di blocco della Polizia gli ha intimato l’ALT ma il giovane anzichè fermarsi ha forzato il blocco e ha provato a fuggire. I poliziotti l’hanno inseguito e bloccato a distanza di qualche chilometro percorso ad alta velocità con gravi rischi per l’incolumità. A quel punto gli agenti hanno perquisito il giovane e il veicolo, trovando sotto il sedile un panetto con 300 grammi di cocaina.

Dopo il ritrovamento dello stupefacente, il ragazzo è stato posto in stato di fermo. Gli agenti hanno raggiunto la sua abitazione con il rinforzo dei cani antidroga e hanno perquisito anche casa dove il giovane vive con la famiglia, ma non hanno trovato altro. Il 28enne è stato così portato in carcere e stamani nell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura ha chiesto il carcere, la difesa – composta dagli avvocati Demetrio e Mariateresa Pratticò – si è opposta chiedendo i domiciliari col braccialetto elettronico, il giudice ha riservato la decisione.

Alla luce dei precedenti (il 28enne è recidivo, reiterato, pluripregiudicato con precedenti specifici proprio per droga negli ultimi 5 anni) quindi è molto difficile che la richiesta dei difensori venga accolta.

