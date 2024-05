Reggio, Adisco Calabria compie 20 anni di storia

StrettoWeb

Adisco Calabria compie 20 anni ed è perfettamente in ottima salute. L’Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone Ombelicale con sede regionale a Reggio Calabria si appresta a vari eventi che per tutto l’anno possano ricordare la passione e la tenacia con cui questa storica associazione è presente nel panorama nazionale. A fare memoria di tutto questo l’attuale presidente regionale prof. Giuseppe Livoti che dallo scorso settembre è il nuovo presidente, prendendo il posto della Signora Franca Arena Tuccio. Cresciuto in Adisco, a Livoti tocca il ruolo di celebrare e fare da cerimoniere di una lunga storia nata per il volere della presidente onoraria Franca Tuccio che nel lontano 25 ottobre del 2004 su sua proposta ed idea riunisce un gruppo di amiche per dare vita a questa associazione al servizio della collettività.

Un’associazione nata per volere di una donna dalla forte tempra ricorda Livoti, per noi è “Franca” la nostra forza che ha da sempre, la stessa forza con la quale riuscì a riunire amiche impegnate nel sociale per dare vita al sodalizio. L’atto, infatti, fu firmato da Franca Arena Tuccio, Renata Rita Melissari, Margherita Comis, Anna Maria Danaro, Ida Guerrisi, Elisa Carmela Marzotti, Carmela Infortuna, Giuseppina Squillaci ed Irene Tripodi e la sede legale fu l’abitazione della signora Tuccio.

Un sogno che si realizzò lontano nel tempo e che vide una unica finalità come lo si evince dalla statuto: svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di sangue da cordone ombelicale ed al suo trapianto. Promuovere iniziative atte a potenziare lo sviluppo della donazione di sangue di cordone ombelicale e collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali e degli altri enti locali per la promozione di provvedimenti, anche normativi. Atti a tutelare le donatrici ed i neonati.

Da allora tante cose sono state fatte ma oggi più che mai Livoti ricorda gli incontri con le scuole e con vari sodalizi oltre i confini di Reggio Calabria e la tradizionale vendita del ciclamino che permettere di svolgere un minimo di programmazione e di aiutare la ricerca in un tempo e periodo molto difficile. Un fiore delicato ma, che con i suoi colori, bianco indica purezza, innocenza e grazia; rosa: amore, dolcezza e affetto; rosso: passione, energia amore appassionato; viola: spiritualità, nobiltà e creatività anima le strade dei centri abitati ricordando a tutti le finalità di Adisco. Ed ancora la Banca del Cordone Ombelicale ubicata presso il Grande Ospedale Metropolitano Bianco Melacrino Morelli diretto dalla instancabile dott.ssa Giulia Pucci che si occupa della gestione delle attività di raccolta, processazione, stoccaggio e distribuzione delle cellule staminali periferiche, midollari e cordonali.

Venerdì 10 maggio, alle ore 17 primo appuntamento per festeggiare il ventennale presso l’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo. Presso il Consultorio h 12 l’evento di Adisco Calabria, “Insieme per le mamme” che vedrà i saluti di Salvatore Orlando (Sindaco di Melito Porto Salvo), Emilio Vazzana (Direttore Responsabile del Consultorio di Melito Porto Salvo), Franca Arena Tuccio (Presidente Onoraria di Adisco Calabria), Orsola Latella (Vicepresidente associazione “Le Muse”), Annarita Foti (Presidente Fidapa, sez. di Melito Porto Salvo ). Giuseppe Livoti (Presidente Regionale Adisco) introdurrà la manifestazione dove interverranno: dott.ssa Antonella Pontari (Dirigente Biologo del Laboratorio Processazione Cellule Staminali Emopoietiche del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria; Paola Infortuna (Ostetrica del Consultorio H12 di Melito Porto Salvo e Consigliera Adisco); Elisa Mottola (psicologa e già responsabile del Consultorio Familiare San Marco e Consigliere di Adisco Calabria); Pina Puntorieri (Docente Biologa e Vicepresidente Fidapa Melito Porto Salvo).

Un evento che coinvolge associazioni territoriali tra le quali la Fidapa con la sezione di Melito da sempre vicina ad Adisco ed alle attività di Livoti ed l’associazione Le Muse. Pensata anche una mostra per celebrare tale evento in prossimità della Festa della mamma con una collettiva d’arte degli artisti: Cosimo Allera, Mariella Costa, Francesca Avenoso, Cristina Benedetto, Pino Gattuso, Rossella Marra, Maria Grazia Musolino, Grazia Papalia, Francesca Perina, Carmelo Viglianisi, Gaetano Villeggiante. Inoltre saranno consegnati al Consultorio dell’Ospedale di Melito “Doudou e massangengive polpo per la dentizione dei neonati” realizzate dalle artiste: Angela e Santa Cogliandro ed Antonia Infortuna che attestano come con la donazione e la passione si puo’ aiutare anche il mondo dell’associazionismo ed il settore neonatale.

L’attuale direttivo Adisco Calabria è così composto: presidente prof. Giuseppe Livoti, vicepresidente dott.ssa Daniela Privitera – medico, segretaria dott.ssa Elisa Mottola – psicologa, tesoriera prof.ssa Giulia Tramontano mentre il comitato scientifico dott.ssa Antonella Pontari dirigente biologo, dott.ssa Paola Infortuna – ostetrica, dott.ssa Elisa Mottola mentre consigliere dott.sse Angela Iaria e prof.ssa Rosaria Livoti sono le responsabili degli eventi Adisco. La presidente onoraria è Franca Arena Tuccio.

