Reggio, 9 studenti del Convitto Campanella alle semifinali della gara Kangourou di Matematica | NOMI

Grandi successi per gli allievi dell’Istituto Convitto Nazionale Tommaso Campanella alla competizione Kangourou della Matematica, inserita nell’elenco delle iniziative per l’accreditamento delle Eccellenze del M.I.U.R. e riconosciuta nei Pon. Il gioco-concorso nazionale è organizzato in Italia, dal 1999, dall’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione col Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano. I “mathematic lovers”, affrontando con attenzione e competenza i quesiti proposti, hanno raggiunto ottimi risultati e, superata la prima fase della gara, tenutasi il 21 marzo u.s., si sono qualificati per la semifinale, che si disputerà sabato 25 maggio p.v., presso il Liceo “E. Majorana”, in San Giovanni La Punta.

I nomi degli allievi

Accompagnati dai rispettivi genitori, si confronteranno a suon di numeri, gli allievi Cannistrà Amgela (4^D), Macheda Lorenzo (5^C), Labate Emmanuel (4^A), Borrello Giorgio (4^C), Gattuso Giuseppe (classe 5^B), per la categoria Ecolier; Martino Giulia (1^B), Marusenko Herman (1^E), per la categoria Benjamin. Alampi Marta (2^C) e Martino Domenico (1^A), categoria Benjamin, qualificati per la semifinale, non disputeranno la gara perché impegnati nella Finale nazionale dei Campionati Internazionali che si terrà, nello stesso giorno, a Milano, presso l’Università Bocconi.

Gli allievi del Convitto, consapevoli e motivati all’impegno, continuano a primeggiare in tutte le competizioni, testimoniando il livello di eccellenza raggiunto dall’Istituto. A loro un grande augurio per la prossima sfida!

