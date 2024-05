Il reggino Christian Cartone (Liceo Volta) vince i Giochi Matematici del Mediterraneo

StrettoWeb

Il reggino Christian Maria Cartone vincitore dei Giochi Matematici del Mediterraneo (categoria S4). La prestigiosa competizione organizzata dall’Accademia Italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guidi”, ha visto quest’anno l’iscrizione di oltre 1000 scuole, per un totale di 305.000 allievi partecipanti.

Il 19 maggio si è svolta la finale nazionale dei GMM 2024 presso l’Università degli Studi di Palermo che ha visto l’alunno Christian Maria Cartone della classe IC no del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria confermare il grande successo ottenuto nelle fasi precedenti. Sempre in evidenza nelle competizioni nazionali Christian ha commentato così la sua vittoria: “Sono felice di avere dato lustro alla mia città, Reggio Calabria, grazie alla mia passione per la matematica. La matematica è e sarà sempre una costante nella mia vita! A tutti gli studenti voglio dire quello che mi ripete continuamente la mia insegnante di matematica, ossia che non conta il risultato ma il percorso per arrivarci. Durante le competizioni entrano in gico molti fattori come la stanchezza o l’emozione, e questo non aiuta a restare concentrati. Ma bisogna insistere e non arrendersi mai”.

