Reg(g)ine Superstar, le donne della città si uniscono per tentare la fortuna

Un gruppo di donne Reggine tenta l’ingresso nel Guinness dei primati. Reg(g)ine Superstar, infatti, è il nome di un gruppo di donne residenti in città decise a scrivere un pagina storia tentando di realizzare un impresa clamorosa mai esistita prima in Italia! Riunitesi tutte in un noto negozio del centro storico della città, già assurto alle cronache per clamorose vincite tra cui il sei al SuperEnalotto centrato ultimamente con una quota della bacheca Sisal che ha fruttato la bellezza di 400 milioni di euro suddivisi tra 90 vincitori da 4 milioni ciascuno, tenteranno questa impresa storica tentando di coinvolgere più donne possibile. Rigorosamente reggine!

L’iniziativa consiste nel tentare di realizzare nuovamente il 6 al SuperEnalotto con un sistema in cui, per la prima volta in Italia, a vincere siano solo donne! Dalla sede centrale della Sisal, sita a Milano, sono già giunti i primi complimenti per la geniale trovata, unica nel suo genere, al punto che collaboreranno direttamente con l’agenzia nella realizzazione settimanale del sistema.

Il gruppo è al momento già formato da 74 donne ma l’intento degli organizzatori è di aumentare sempre di più le partecipazioni.

Il sistema consiste nel giocare ogni sabato, quindi una sola volta a settimana, un sistema dal costo di 5,00€ a quota, realizzato su misura per quante sono le quote delle partecipanti.

Il tutto è gestito esclusivamente dalle ragazze ”collaboratrici” dell’attività: loro ci credono fortemente e visto che altre volte sono riuscite ad ottenere clamorosi risultati, sono molto fiduciose di raggiungere importanti risultati con quest’ultima particolare iniziativa, per cui auspicano una partecipazione davvero numerosa.

