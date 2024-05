La reggina Vittoria Coppolino è campionessa italiana di Dama femminile

StrettoWeb

Il 17 maggio scorso, presso il Park Hotel Kursaal di Misano Adriatico (RN), si è svolto il 17° Campionato Italiano Femminile di Dama Italiana. A contendersi lo scettro di Campionessa Italiana Assoluta, venti damiste provenienti da tutto lo Stivale. Fra queste, la reggina Vittoria Coppolino, quattordicenne portacolori dell’A.S.D. “Il Bianco e il Nero” del presidente Antonino Cilione.

La Coppolino, studentessa della I B del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci,” che da subito è stata indicata tra le favorite per la conquista del titolo, non ha deluso le aspettative e, con uno score invidiabile di cinque vittorie ed un pareggio, ha conquistato il suo secondo titolo, il primo Assoluto dopo la vittoria del Campionato Italiano Giovanile Categoria Mini Cadetti avvenuta nel 2022. Il titolo conquistato non ha però appagato Vittoria Coppolino che, il giorno successivo, insieme a Giovanni Martino e Antonino Benedetto, in rappresentanza del loro Liceo, ha conquistato il secondo posto alla Finale Nazionale dei GSS Categoria Allievi di Dama Italiana.

La Coppolino è frutto del vivaio e punta di diamante dell’A.S.D. “Il Bianco e il Nero” che da anni opera sul territorio per lo sviluppo del nobile gioco della dama fra i più giovani. Un vivaio in continua crescita grazie a scuole come la “Nuovi Orizzonti” della Dirigente Teresa Muraca che da oltre 30 anni, crede nel valore educativo e formativo della dama ed ha inserito quest’ultima fra le materie curricolari. Ciliegina sulla torta, l’encomiabile lavoro portato avanti dal Maestro Tito Cogliandro, uno tra i formatori più vincenti dell’intero Stivale.

