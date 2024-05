Giovane ragazza reggina a Rai 1: Camilla Gattuso tra gli attori della fiction “Il Clandestino”

StrettoWeb

E’ tutto pronto per la fiction su Rai 1 “Il Clandestino”, con protagonista Edoardo Leo e regista Ronaldo Ravelli. La prima puntata andrà in onda lunedì prossimo, 6 maggio. Debutterà, in qualità di attrice, una giovane ragazza reggina, Camilla Gattuso.

Grande felicità e orgoglio da parte del padre: “oltre che un grande orgoglio per me, che sono il padre, credo lo sia anche per la città di Reggio, dove mia figlia è nata e cresciuta, per poi andare a studiare recitazione a Roma. E’ un segnale di come i nostri giovani si facciano strada e riescano a farsi valere con sacrifici e dedizione”.

