Rdc: Schlein, ‘record povertà, errore smantellarlo’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “L’urgenza è il contrasto alle disuguaglianze e alla povertà. I dati dell’Istat dicono che tocchiamo il record di povertà assoluta che non si vedeva in dieci anni. Hanno voluto smantellare il reddito di cittadinanza, si poteva modificare, non smantellare. Noi abbiamo avanzato proposte concrete contro il carovita ma non abbiamo avuto risposte dal governo. Come lo è stato sul salario minimo”. Così Elly Schlein a Diritto e Rovescio su Rete4.

