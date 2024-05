Rapine, minacce e violenze a Messina: 44enne arrestato ma irreperibile, era già in carcere in Germania | DETTAGLI

StrettoWeb

Nel pomeriggio di ieri, attraverso il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, ha avuto luogo l’estradizione di un 44enne pregiudicato, giunto in Italia, presso l’aeroporto di Fiumicino, con volo proveniente dalla Germania, dove l’uomo aveva appena terminato un periodo di detenzione per reati commessi in quella nazione, attuata in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, a firma del Dott. Angelo Vittorio Cavallo.

Il predetto provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria all’esito dell’attività di ricerca condotta, su scala internazionale e attraverso il suddetto Servizio di Cooperazione, dalla Stazione Carabinieri di San Piero Patti, delegata per l’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti dell’uomo.

Il suddetto Comando Arma, riscontrata la irreperibilità del soggetto nei luoghi da lui abitualmente frequentati, ha avviato mirata attività di ricerca, che ha permesso di localizzare l’uomo in Germania, dove era ristretto presso un istituto di detenzione per reati ivi commessi. All’atto della scarcerazione, l’organo di Polizia preposto ha provveduto a notificare al 44enne il Mandato di Arresto Europeo e conseguentemente ad estradarlo in Italia, dove gli è stato notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, per cui era stata delegata la Stazione Carabinieri di San Piero Patti.

L’uomo dovrà espiare anni 8 e giorni 5 di reclusione, essendo stato condannato per diversi reati da lui commessi nel periodo compreso tra il 2014 e il 2022, in San Piero Patti, ossia i delitti di estorsione aggravata, rapina e atti persecutori commessi in ambito familiare, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla Casa di reclusione di Viterbo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

