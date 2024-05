Raffaele Sainato nominato Responsabile Enti Locali e Componente della Segreteria Regionale di Azione

StrettoWeb

“Siamo lieti di annunciare la nomina del Dott. Raffaele Sainato a “Responsabile Enti Locali e Componente della Segreteria Regionale” del partito Azione. Questa nomina rappresenta un importante passo avanti per la nostra delegazione calabrese, sottolineando l’impegno continuo di Azione nel promuovere una politica concreta e radicata nei territori”. Lo afferma in una nota il partito Azione.

“Il Dott. Sainato vanta una lunga e prestigiosa carriera politica. Già consigliere regionale sotto la legislatura di Jole Santelli e presidente della Quinta Commissione Regionale per le Riforme, ha ricoperto in passato ruoli fondamentali come quello di vicesindaco e assessore all’urbanistica, alle politiche ambientali, alle risorse umane e al bilancio nel comune di Locri (RC”).

“Nel corso del suo mandato amministrativo regionale e comunale, il Dott. Sainato ha dimostrato di anteporre la concretezza delle azioni alla retorica dei proclami. Il suo operato è sempre stato improntato alla logica del fare e all’onestà degli intenti, evidenziando una non comune adesione alle istanze dei territori e delle popolazioni calabresi, di cui ha sempre interpretato bisogni, esigenze e difficoltà con grande dedizione e competenza”.

“La nomina del Dott. Sainato è un riconoscimento del suo impegno costante e della sua capacità di ascolto e risposta alle necessità dei cittadini. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per rafforzare ulteriormente la presenza e l’efficacia di Azione sul territorio calabrese”.

“Il Segretario Regionale On. Francesco De Nisi, il Presidente Regionale Giuseppe Graziano e il Segretario Provinciale Santo Suraci si congratulano con Sainato per la nomina e gli augurano buon lavoro”.

