Raccolta differenziata, il Comune di Messina punta sull’app Junker

Giovedì 30 maggio, alle ore 10, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina nel corso di una conferenza stampa sarà presentata l’applicazione Junker, una nuova soluzione tecnologica adottata dalla Messinaservizi Bene Comune per supportare i cittadini nella raccolta differenziata. All’incontro con i giornalisti, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte l’assessore alle Politiche ambientali Francesco Caminiti, la presidente di Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato unitamente al direttore generale Michele Trimboli e i membri del Consiglio di Amministrazione della Partecipata comunale.

