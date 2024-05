Quirinale: Consiglio Difesa, con Piano Mattei approccio globale a esigenze Africa**

StrettoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di Difesa “ha passato in rassegna le situazioni di tensione nei Balcani Occidentali e nelle altre aree di crisi, particolarmente quelle del Mediterraneo allargato e del Sahel. Il Consiglio reputa necessario affrontare le cause della instabilità in Africa, tenendo conto delle legittime esigenze locali e garantendo un approccio globale, come prevede il Piano Mattei. Questi temi in particolare saranno al centro del prossimo G7”. Lo sottolinea il comunicato diffuso al termine della riunione, svoltasi nel pomeriggio al Quirinale e presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

