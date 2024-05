Pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini: la viabilità a Messina

StrettoWeb

Domani, mercoledì 29 maggio, nella fascia oraria 8-18, sono previsti interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM Messina in tutta l’area di intersezione tra la S.S. 114 e la via Nazionale a Santa Margherita. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e il transito nella parte di strada oggetto di intervento.

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in un tratto di via Seminario Estivo: domani limitazioni viarie

Domani, mercoledì 29 maggio, dalle ore 7 alle 14, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare in via Seminario Estivo, nel tratto compreso tra viale Giostra e via Monte Scuderi, garantendo, in sicurezza, l’ingresso a tutti gli accessi laterali ed il transito pedonale. I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in quel tratto di strada.

