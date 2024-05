Il Pugilato Internazionale sbarca per la prima volta a Reggio Calabria con un grande evento | INFO

StrettoWeb

Per la prima volta il pugilato internazionale è interprete a Reggio Calabria e l’appuntamento è di grande spessore. Venerdì 24 e domenica 26 maggio suona il gong del grande pugilato al PalaColorCsi di Pellaro (RC). L’Amaranto Boxe, per la prima volta in assoluto, organizza la sfida internazionale per club tra Italia e Romania. Alle 20.30 del 24 maggio ed alle ore 20.00 di domenica 26 quindi, il gong del Dual-Match Italia/Romania.

8 match nelle categorie Schoolgirl, Junior e Youth

Saranno otto i match nelle categorie Schoolgirl, Junior e Youth. Si va dai 46 ai 75 chilogrammi. Uno sarà il sotto clou dell’evento Internazionale tra pugili italiani. Tra questi una sfida tutta calabrese tra il pugile di casa Borrello Francesco 57 kg (nipote del pluricampione Francesco Versaci) ed il pugile Catanzarese Gregorace Bruno Valerio della pugilistica (ad maiora di Soverato). Ben sette, invece, saranno i match Internazionali che vede protagonisti tra i migliori pugili Italiani sfidarsi con altrettanti pugili della Federazione Pugilistica Rumena. Della batteria di pugili Italiani, spiccano Ielo Santo Cristian, Savarese Francesco e Di Spazio Francesco che si presentano all’appuntamento avendo avuto già esperienza in campo Internazionale con la canotta della Nazionale Italiana e già pluricampioni in Italia.

Santo Ielo beniamino di casa

Match clou del Torneo sarà il beniamino di casa Ielo Santo Cristian (Amaranto Boxe) che nella categoria dei pesi medi, sfiderà nella serata del 24, il forte Ispas Rares Marian, mentre il giorno 26 si batterà contro l’altro ostico pugile rumeno Bratcoveanu David Armando. Spicca anche l’esordio assoluto ed in un match Internazionale, della nostra talentuosa Veltni Siria Fatima (Amaranto Boxe) che, nella serata del 26, nei 46 kg, sfiderà la già esperta pugile Rumena David Alice Maria.

Gli incontri internazionali

Gli incontri Internazionali saranno i seguenti: Nei 46 kg femminili, David Alice Maria (Romania) sfiderà, la sera del 24 maggio, la pugile Marino Sofia Karol (Gallo Boxing Team CZ), mentre il 26 si batterà contro la pugile reggina Valenti Siria Fatima (Amaranto Boxe); nei 55 kg il pugile rumeno Tabirca Cristian, protagonista in una doppia sfida, lo vedrà contrapposto giorno 24 al pugile Lametino Pullia Alessandro (Group 15 Lamezia Terme) mentre il 26 sfiderà il pugile etneo Miano Alessio (Cavallaro Boxing Team); Nei 60 kg Sergio Antonio (Gruppo Sportivo Fiamme Oro Brindisi) contrapposto in una doppia sfida, al pugile rumeno Costea Ionut; nei 63.5 kg Di Spazio Francesco (Gruppo Sportivo Fiamme Oro Caserta) sfiderà il 24 maggio, il pugile rumeno Mayer Adrian, mentre il 26 si batterà con Manteanu Robert; nei 67 kg Savarese Francesco (Gruppo Sportivo Fiamme Oro Caserta) si batterà il 24 con Manteanu Robert ed il 26 con Mayer Adrian; nei 70 kg Lai Bryan (Gruppo Sportivo Fiamme Oro Brindisi) sfiderà Bratcoveanu David Armando nella data del 24 e IspasRares Marian nella finale del 26 maggio.

Sabato open day

Sabato 25 invece, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, è previsto un open-day, promosso dal Csi di Reggio Calabria, che presenterà il laboratorio educativo “Che round, ragazzi!” Adolescenti del territorio incontreranno, sul ring, testimonial e rappresentanti delle istituzioni per dare vita ad un “incontro” fatto di parole, segni, racconti e impegni. I valori della boxe, la storia dei ragazzi e le scelte di alcune persone “impegnate”, saranno gli elementi che caratterizzano la straordinaria mattinata CSI. Quindi dalle ore 09.00 alle ore 12.00, un Team dell’Amaranto Boxe ed il Campionissimo Francesco Versaci, daranno il benvenuto ai partecipanti, con alcuni cenni storici sulla boxe, regole di base e la nascita della disciplina moderna come la conosciamo oggi.

L’emozione dei protagonisti

L’atmosfera delle grandi attese si avverte nelle parole del presidente Giacomo Conti e del pluricampione reggino Francesco Versaci: “Continua la crescita sia come società, che dei nostri ragazzi. È stato organizzato, con enorme sacrificio, un altro grosso evento che nasce dai rapporti consolidati anche con le Federazioni estere. Il nostro lavoro negli anni a livello di settore giovanile e agonistico è stato apprezzato e questi sono i risultati”.

“Un evento dedicato alle realtà ed eccellenze sportive del territorio sponsorizzato dalla Regione Calabria che ha visto, in primis, l’interesse dell’onorevole Francesco Cannizzaro, che ha creduto fortemente in questo evento, non solo perché condivide con noi la passione per lo sport ma anche perché crede fermamente nei valori formativi dello sport e per evidenziare l’attenzione che la politica regionale sta riservando a questo mondo, alle associazioni e agli atleti che con sacrificio e dedizione diffondono la cultura della pratica sportiva ogni giorno”, dicono gli organizzatori.

“Un corale ringraziamento lo riserviamo anche alla preziosa collaborazione degli sponsor: Acustica Reggina; La Ditta Idelsa S.R.L.; Scevola Onoranze Funebri; L’Ottica Cuzzola; Autozeta Reggio Calabria e Vibo Valentia; Latella Ceramiche; Dn Service Demolizioni; Officine Polimeni; Pizzeria Ombelico Del Mondo; L’Impresa Gs Arte e Decoro; Cim Sud di Andrea Nocera; Nautica Ielo; L’Ottica View Point; Bar Blu Dhaila; Ricambi Errigo; Av Car Vendita e Noleggio Auto; Ristorante Royal Garden; ai responsabili del PalaColorCsi di Pellaro, (Paolo Cicciù ed Armando Russo) e all’Hotel/Ristorante “La Lampara” che ospitano l’evento”, si chiude la nota.

