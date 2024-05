Processo Miramare, Rosy Canale a processo con l’accusa di aver diffamato Don Ciotti: “ho solo difeso Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Si sente tanto parlare di “minaccia alla democrazia”. Ma stando ai fatti la democrazia non solo è a rischio, ma controllata e manipolata da quei tre sistemi – politica, magistratura e stampa – che decidono, a loro discrezione, le sorti e le libertà dei singoli. Chi si permette di criticare, di denunciare pubblicamente dinamiche e comportamenti che non rispecchiano la linearità di ciò che i vari personaggi predicano e propagandano: allora si viene iscritti nel libro nero di coloro che, non solo devono essere puniti, ma soprattutto silenziati! E quando hanno cancellato la tua voce, ti hanno ucciso civilmente”, è quanto afferma in una nota Rosy Canale.

“Parlo, denuncio e critico”

“Io parlo, denuncio, e critico. E per questo sono e resto viva! E non

permetterò a nessuno di silenziarmi, perché le denunce giudiziarie non mi intimoriscono. Nemmeno le condanne politiche. Per i tanti allineati al sistema sono considerata una strega. Pago il prezzo a vita di un procedimento giudiziario prescritto che mi son persino permessa di contestare. Ma dimenticano che il ritardo della giustizia è la negazione della giustizia stessa. Fossimo ai tempi del medioevo brucerei in pubblica piazza. Oggi, in fondo, sono solo cambiati i sistemi d’incenerimento degli individui, ma le dinamiche di soppressione delle persone libere sono sempre le stesse: in pieno stile medioevo”, prosegue Rosy Canale.

“Ho difeso Reggio Calabria”

“Il 24 maggio inizia un processo che mi vede imputata con l’accusa di aver diffamato Don Ciotti, il leader spirituale di Libera: la Corporation dell’antimafia italiana. La mia colpa? Sarebbe quella di aver difeso la mia città, Reggio Calabria, e di aver portato all’attenzione dell’opinione pubblica il silenzio assordante dei signori della legalità nei confronti di una mancata costituzione di parte civile dell’amministrazione comunale nel processo Miramare. Gli stessi signori che, a loro dire, avevano sostenuto la campagna elettorale del sindaco processato, e promesso trasparenza e rettitudine. Le critiche non sono gradite in certi ambienti, si sa o s’impara. Esporre incongruenze, richiamare alla coerenza chi viene da lontano ad impartire lezioni di moralità a noi terroni: ecco che scatta la denuncia che odora di censura. Non si può contestare ne disapprovare. Bisogna allinearsi e tutti muti”, spiega Rosy Canale.

“Nel 2017 denunciata da 5 persone”

“Nel 2017 ero stata denunciata, insieme ad altre 5 persone, sempre

per diffamazione dall’ex assessore Irene Calabrò, oggi interna alla Prefettura di Reggio Calabria. Anche qui il peccato da purgare era quello di aver denunciato all’opinione pubblica cittadina il conflitto d’interessi all’interno dei concorsi al GOM, che producevano delle liste di idoneità dalle quali il comune avrebbe attinto per le prossime assunzioni: liste in cui appariva lo stesso nome dell’ex assessore. La denuncia è stata archiviata una prima volta, e nonostante l’opposizione della stessa Calabrò, che lamentava un forte stress per la vicenda, anche in seconda battuta in maniera definitiva. Il dispositivo di archiviazione riporta una sentenza della Corte di Cassazione che spiega chiaramente come la critica politica, sebbene feroce e apparentemente offensiva, rientra in quel diritto di parola sancito dalla Costituzione Italiana. E per questo ho denunciato per calunnia Irene Calabro”, rimarca Rosy Canale.

“Non ho paura”

“Non ho paura a dire che rinviare a giudizio una persona sulla base di una plausibile e motivata critica politica, che non offende la dignità del soggetto in causa, è motivo di profondo imbarazzo per l’intera magistratura. Certamente non per quella parte di magistratura politicizzata che è un problema serio: ma è anche tabù. È l’elefante nella stanza che tutti fanno finta di non vedere: sebbene ingombrante! Mi processano per lesa maestà a Don Ciotti che in più occasioni ha riferito ai popoli meridionali come “cosche”: anche nell’ultima polemica con Salvini riguardo il ponte sullo Stretto. Se questa denuncia fosse stata presentata dall’esponente di un’associazione di periferia, non avrebbe avuto alcun esito. In primis perché non esistono i termini di diffamazione contemplati dalla legge. Ma trattandosi di Don Ciotti, chiaramente la vicenda ha assunto un iter diverso. Purgate la Canale“, sottolinea Rosy Canale.

“Ho fiducia nella magistratura”

“Mi verrebbe voglia di chiedere al magistrato che mi ha rinviato a

giudizio quale partito ha votato alle ultime elezioni… Oltraggioso pensarlo, o persino dirlo? O la vera insolenza è quella di essere processati da innocenti? Se ho fiducia nella magistratura? Certamente SI. La differenza la fanno le persone. Ho appena visto ribaltata una sentenza dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che si è presa la responsabilità di scagionare un innocente nonostante il presunto reato di calunnia fosse prescritto. Questa si chiama giustizia: restituire dignità alla verità dei fatti“, conclude Rosy Canale.

