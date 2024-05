Pro Loco Reggio Sud APS, proseguono le attività del progetto “Maggio in fiore a Pellaro e dintorni”

StrettoWeb

La Pro Loco Reggio Sud APS comunica che domani Sabato 11 Maggio si proseguirà con le attività del progetto “Maggio in fiore a Pellaro e dintorni”, promosso per creare movimento nel territorio pellarese, riqualificare ed abbellire con piante e fiori le piazze di riferimento da Bocale a San Gregorio, promuovere la cultura, l’arte, la musica, la danza, lo sport, l’enogastronomia.

Il programma prevede dalle ore 9:00, il raduno nella piazza centrale Vittorio Veneto a Pellaro di tutti i cittadini volontari che vorranno intervenire per riqualificarla e successivamente verrà abbellita con istallazioni floreali, si passerà successivamente per le 10:30 alla piazza di San Filippo per effettuare le stesse operazioni.

Nel pomeriggio dalle ore 16:30 alle 18:30 è previsto in piazza Vittorio Veneto a Pellaro il laboratorio creativo “Arte in piazza”, dove artisti locali saranno a disposizione degli intervenuti di tutte le fasce di età, bambini, adulti ed anziani. Questa settimana, fra l’altro si realizzeranno attività manipolative per creare dei pensierini per la festa della mamma.

In serata alle ore 21:00 sempre nella stessa piazza si svolgerà il convegno culturale :” I luoghi che creano Benessere – Occhio al territorio”, durante il quale si darà ampia divulgazioni ai siti d’interesse culturale del nostro comprensorio pellarese, grazie al contributo di studiosi locali. Interverrà il dott Linuccio Caserta presidente del Parco della Conoscenza e del Benessere di Pellaro, il dott Francesco D’Aleo ideatore del blog che racchiude i siti d’interesse culturale del territorio ed il prof Giovanni Marciano’ scrittore di diversi libri riguardanti informazioni storiche del territorio pellarese, quali fra questi “ Le Ville Liberty di Pellaro”. Il tutto volto ad informare tutti coloro che interverranno di quanto è vasto il patrimonio architettonico e culturale di tutta la nostra zona sud. Invitiamo inoltre i cittadini a venire a degustare presso le varie attività commerciali diversi prodotti enogastronomici.

Il progetto nasce proprio dalla volontà di far conoscere a tutti, il nostro territorio e la sua storia, è volto a sensibilizzare la cittadinanza, cercando di far rinascere quel senso di appartenenza del territorio, che va rispettato come casa propria, quindi curato, per questo iniziamo noi nel dare l’esempio di quanto è bello e gratificante prendersi cura dei luoghi comuni come le piazze che dovrebbero ritornare ad essere luoghi di aggregazione sociale. A tal proposito oltre a sensibilizzare i cittadini lo abbiamo fatto anche chiedendo il sostegno all’amministrazione, facendo richiesta all’ufficio ambiente del disserbo stradale calendarizzato per tutti i tratti interessati dalle iniziative, per riportare il decoro in ugual misura per tutti i quartieri.

Sabato scorso 4 maggio si è partiti dunque con la prima giornata che ha visto i nostri soci ripulire la piazza di Bocale per poi abbellirla con piante fiorite offerte dal B&B il Corallo Blu di Donatella Campolo che ha anche curato l’allestimento che ringraziamo. Successivamente anche i bambini dell’A.C. di Bocale hanno contribuito ad integrare l’addobbo con proprie istallazioni. Si ringraziano i bambini ed il presidente dell’ Azione Cattolica di Bocale Paride Cogliandro per la partecipazione ed il nostro sacerdote Don Giuseppe Cosa per la disponibilità di tutte le attrezzature che di volta in volta ci serviranno per allestire i laboratori creativi in piazza. Esempio di comunità che collabora fra associazioni per il bene del paese.

Si è continuata l’attività al pomeriggio nella piazza Vittorio Veneto a Pellaro dove diversi artisti locali, che si ringraziano, quali : Katia Biondo, Tania Azzarà, Maria Maddalena Cicciù, Nicola Oriente e Angela Mauro, si sono resi disponibili a prestare la loro arte al servizio dei bambini che sono intervenuti per realizzare attività creative. I bambini si sono divertiti a disegnare, colorare, realizzare piccoli oggetti con la carta ect. Si ringrazia il negozio Zhang di Pellaro per averci fornito i colori ed il dott Salvatore Polimeni per la logistica in piazza. Il nostro progetto non godendo di sovvenzioni pubbliche, si basa solo sulla volontarietà di chi può dia, della collaborazione fra associazioni e grazie alla contribuzione a vario titolo delle attività commerciali ed imprenditori locali, che ringraziamo sempre per averci consentito di mettere su un programma che animerà per tutto il mese di maggio il territorio pellarese”.

