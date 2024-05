Pro Loco Reggio Sud Aps: continuano le attività di “Maggio in fiore a Pellaro e dintorni”

StrettoWeb

“La Pro Loco Reggio Sud Aps continua ad animare il territorio con il progetto “Maggio in fiore a Pellaro e dintorni”. Sabato 18 Maggio intensa giornata che ci ha visto impegnati in 3 momenti: al mattino pulizia ed abbellimento della piazza di San Leo, dove sono state messe a dimora delle piante offerte dal negozio di piante e fiori punto verde di Caterina Calabrò; pomeriggio all’insegna del laboratorio creativo in piazza Vittorio Veneto a Pellaro con “Arte in Piazza” a cura di Maria Maddalena Cicciù; a seguire IV Raduno Fiat 500 Club Italia, con esposizione auto d’epoca, sfilata lungo le vie del paese, da Bocale a San Gregorio, a cura del Club Fiat 500 Italia, coordinamento Reggio Calabria”.

“Ringraziamo il presidente Enzo Polimeni – si legge nella nota – che ha accettato il nostro invito e ci ha onorato della loro presenza, organizzando il IV raduno che ha animato le vie cittadine al passaggio delle storiche Fiat 500 fra lo stupore dei presenti. Si ringrazia Paolo Romeo, Fortunata Mandica, Giuseppe Martorano dell’Automobile Club Reggio Calabria per la disponibilità. Si ringraziano tutti i soci automobilistici ed accompagnatori che hanno partecipato sfilando per le vie cittadine”.

“Al termine, premiazione di ogni singola vettura con attestato di partecipazione. Si ringrazia il Presidente, del Club Fiat 500 Italia, coordinamento di RC, Enzo Polimeni per averci omaggiato di una targa. A seguire rinfresco in piazza offerto dai seguenti commercianti pellaresi: Supermercato Verdeblu, Krasty rosticceria, Pizzeria Rosticceria “Ombelico del mondo”, Rosticceria E-Food, Bar Delfino Giuseppe, Bar Kristal”.

“Successivamente, serata di Danza e Folklore con la partecipazione delle scuola Aurelio Bailando Calabrò, Rosa Calabrò, JoePina Capola che hanno coinvolto tutti i partecipanti in danze di vario genere. Presenti anche i gruppi Cassariati Solocosebelle. La parte musicale dal vivo è stata eseguita grazie alla partecipazione del gruppo Zampognari Cardeto, Sebastiano Battaglia, Giovanni Tripodo Sergio Di Giorgio, Antonino Battaglia che con zampogna, tamburello, organetto e pepita ed armonica a bocca, hanno intrattenuto il pubblico presente dando modo di poter ballare la tradizionale tarantella grazie alle loro splendide musiche”.

“Si ringraziano i nostri instancabili soci e Nicola Oriente presidente dell’associazione Amici dell’anziano di Pellaro per la logistica in piazza ed il dott. Salvatore Polimeni. Si ringraziano tutti i sopracitati che a vario titolo hanno contribuito a rendere possibile l’evento che ha animato il territorio pellarese, con tante attività volte ad incentivare la promozione turistica, stimolando la socialità e aggregazione”.

