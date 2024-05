Premio Granillo, la soddisfazione di Nino Mallamaci (Presidente Futura)

StrettoWeb

La sesta edizione del Premio Sportivo Internazionale “Oreste Granillo” vola tra le mani di Nino Mallamaci, patron ed anima della Polisportiva Futura. Alla presenza di un mito del calcio italiano, il campione del mondo azzurro Gianluigi Buffon, del decano del giornalismo italiano, Italo Cucci, e della conduttrice Marica Giannini, il premio ideato dal giornalista Maurizio Insardà ha argomentato di Polisportiva Futura e di Calcio a 5.“Storico ed indiscusso pioniere del calcio a 5 in Calabria”, recita così, la targa ricevuta dal numero uno della Polisportiva Futura premiato dal Presidente del Comitato Regionale Lnd, Saverio Mirarchi.

Le parole di Nino Mallamaci

“Volevo ringraziare Maurizio Insardà che conosco ed apprezzo da quando era un giovane, ma già affermato giornalista sportivo. All’epoca, ero Presidente della Reggio Calcio a 5 e tutta la città di Reggio, in tutte le sue discipline principali, aveva una rappresentante in Serie A. Sono onorato di ricevere questo premio a cospetto di Italo Cucci che stimo ed apprezzo dai tempi del “Guerin Sportivo”: ho origini da un piccolo paese che si chiama Motta San Giovanni e tanti anni fa, l’unica edicola del paese portava una copia del giornale, appositamente per me”.

“Onorato, altresì, di ricevere il Premio Oreste Granillo, davanti agli occhi di un campione del mondo come Gigi Buffon. La Polisportiva Futura è la massima espressione del Futsal nella Città Metropolitana, militando in A2 Elite, la seconda serie nazionale. Sono onorato, altresì di aver ricevuto il premio da Saverio Mirarchi, Presidente del Comitato Regionale della Figc che stimo ed apprezzo. Il nostro sogno è la Serie A e spero che le forze positive del territorio possano aiutarti a coltivare ancor meglio il nostro sogno”.

