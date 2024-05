Premio Basile 2024, a Genova la Città Metropolitana di Messina premiata per l’eccellenza formativa

StrettoWeb

Il Comitato scientifico della XXII edizione del Premio Basile 2024 per la formazione nella Pubblica Amministrazione, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi del Comune di Genova, ha premiato con due segnalazioni d’eccellenza la Città Metropolitana di Messina per altrettanti progetti: il primo, per la sezione “Processi e Progetti Formativi”, dal titolo: “S.I.A.M.M.– Scuola in azione per la macchia mediterranea – Sii il cambiamento che vuoi che avvenga nella tua Sicilia (Evoluzione Modulo V.I.T.A. di Futuri Cittadini Responsabili 2.0)” AssoCEA MessinaAPS; il secondo, per la sezione “Reti formative/Sistemi formativi” dal titolo: “Viandanti cartolai: fare rete per costruire una valigia degli attrezzi altamente sostenibile (con la natura) per educatori e insegnanti”, attuato dalla Responsabile dell’Ufficio dott.ssa Grazia La Fauci del Nodo In.F.E.A. della Città Metropolitana e dai Referenti di Progetto dott.ssa Antonia Teatino e dott. Giuseppe Cacciola O2Italia. Il format “Il Cartolaio del Bosco”, che applica l’ecodesign alla didattica e al turismo per diffondere l’educazione sostenibile, parte dalla necessità di promuovere un approccio consapevole all’habitat definito “Plant Blindness”.

Si è trattato di un viaggio formativo in rete che ha coinvolto oltre novanta tra insegnanti, educatrici, operatrici CEAS, di ben trentasette scuole in tutta Italia e, oltrepassando i confini, anche la scuola Bressol in Catalogna. Il Nodo In.F.E.A. della Città Metropolitana, incardinato nella Direzione “Ambiente”, retta dal dirigente ing. Giovanni Lentini, ha supportato l’azione che ha consentito a O2italia di diffondere il format de “Il Cartolaio del Bosco”, attraverso l’attivazione di un programma vasto e articolato di incontri gratuiti, aperti e inclusivi sia di formazione per adulti e che laboratoriali per tutte le età.

Infine, nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione ambientale, il Nodo In.F.E.A è stato protagonista in vari eventi proposti nel territorio di Messina e provincia: Il Festival dello sviluppo sostenibile 2024 a Villa Dante, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e che ha visto la partecipazione del Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile, che ha posto al centro dell’attenzione il progetto “Viandanti cartolai” e la mostra interattiva ad esso collegata; l’ appuntamento con AssoCEAMESSINAAPS e il docufilm “La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra paesaggio e biodiversità” e la Premiazione City Nature Challenge 2024; a San Piero Patti, all’interno dell’iniziativa legata alle erbe spontanee di primavera “Schiticchio”, è stato proposto il docufilm di AssoCEAMESSINAAPS e la mostra-laboratorio “Viandanti Cartolai” curata da Antonia Teatino.

