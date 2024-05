Poste Italiane, premiata la filiale di Reggio Calabria: è la migliore d’Italia sugli investimenti

StrettoWeb

Un importante riconoscimento è arrivato per la filiale di Reggio Calabria durante l’incontro celebrativo “Champions Investimento”, che si è svolto a Roma. Nell’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali di tutta Italia che si sono distinti nel corso del 2023 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di Investimento. In particolare la filiale di Reggio Calabria ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati grazie al lavoro e all’impegno di tutta la filiale.

Soddisfazione per il direttore di filiale, Giuseppe Fusco, arrivato a Reggio Calabria da qualche settimana, in sostituzione della collega Teresa Cozzolino. “Sono molto orgoglioso di guidare una rete commerciale capace di raggiungere degli obiettivi così importanti. Il risultato ottenuto è frutto della passione e determinazione delle nostre persone che da sempre pongono al centro i bisogni dei nostri clienti. La nostra ambizione è riconfermarci tra le filiali best performers non solo sulla raccolta ma rispetto a tutte le altre sfide che ci attendono”.

Questo risultato conferma il successo dei prodotti di investimento offerti da Poste Italiane, come per esempio i contratti assicurativi di Poste Vita. All’evento celebrativo erano presenti i responsabili della sede centrale di Roma di Poste Italiane e centinaia di dipendenti provenienti da tutta Italia tra cui Direttori di Filiale, Direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.