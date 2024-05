Polistena, convegno della federazione islamica. Il Sindaco esalta il lavoro sui migranti: “la politica adotti lo jus soli”

StrettoWeb

Si è tenuto presso la sala del Consiglio Comunale di Polistena un interessante convegno dal titolo: “valori religiosi e cittadinanza”. L’incontro, organizzato dalla federazione islamica italiana, ha avuto come obiettivo quello di rappresentare i valori fondanti della Repubblica Italiana e favorire l’integrazione dei cittadini stranieri presenti in Calabria. Nel corso dell’ incontro, il sindaco Michele Tripodi ha rivendicato i risultati raggiunti nel campo dell’immigrazione e dell’accoglienza nel suo comune ed ha affermato che la politica dovrebbe promuovere il c.d. “jus soli”, ovvero l’ acquisizione della cittadinanza italiana per nascita.

Ha moderato il convegno il Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria, Avv. Domenico Naccari, il quale ha letto in apertura un toccante messaggio inviato dalla piccola Yara, quindicenne nata a Polistena da genitori marocchini la quale ha voluto ringraziare le autorità presenti per l’accoglienza e la solidarietà ricevuta in occasione della perdita del fratello, a testimonianza della vicinanza della comunità locale nei loro confronti. Presente anche il sindaco di Rizziconi Giovinazzo il quale ha elogiato il Comune di Polistena come modello di gestione amministrativa.

E’ intervenuto altresì il Console Generale del Regno del Marocco di Napoli, M’hammed Khalil, ricordando le parole di condanna di Papa Francesco sulle guerre in corso. Seguendo questo filo conduttore, il presidente della federazione islamica Hajraoui Mustapha ed il segretario Massimo Abdellah Cozzolino hanno evidenziato che il Corano promuove proprio la pace e la fratellanza di cui parla Papa Francesco, ambedue valori fondanti l’Islam. Don Pino de Masi e Don Antonio Stranges, rispettivamente Vicario Episcopale e Delegato della Conferenza Episcopale Calabrese per l’integrazione, hanno ricordato il non semplice percorso di emigrazione e integrazione dei cittadini marocchini dagli anni 80 ad oggi, ed asserito che è necessario seminare valori sani per raccogliere in futuro frutti di pace.

Il Console Naccari ha rimarcato il perfetto inserimento dei cittadini marocchini nel tessuto sociale Calabrese in generale e di Polistena in particolare, aggiungendo che i valori della persona prescindono dal credo religioso o dalla provenienza geografica. Ha concluso il lavori l’Avv. Giuseppe Saletta, membro del Consiglio dell’ ordine degli avvocati di Palmi, il quale ha proposto l’istituzione di un protocollo con università e associazioni di avvocati in Marocco, tendente a promuovere scambi culturali e sinergie tra le due realtà.

