Pogacar vince il Giro d’Italia 2024, ultima tappa a Merlier

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Il campione sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Giro d’Italia 2024. Il corridore dell’Uae Team Emirates conquista così il suo primo successo nella ‘Corsa Rosa’, sul traguardo a Roma. La 21esima e ultima tappa a Roma è andata al belga Tim Merlier. Il belga della Soudal Quick-Step ha preceduto in volata Jonathan Milan e l’australiano Kaden Groves.

Secondo posto in classifica generale per il colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe) e terzo per Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Il miglior italiano è Antonio Tiberi della Baharin Victorius che ha chiuso al quinto posto aggiudicandosi anche la maglia Bianca riservata al miglior giovane. Al velocista della Lidl-Treck Jonathan Milan la maglia Ciclamino, quella della classifica a punti, mentre Pogacar oltre alla maglia Rosa ha vinto anche la maglia Blu di miglior scalatore.

