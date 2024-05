Pnrr: Roggiani (Pd), ‘Fitto continua ad essere smentito dai fatti’

StrettoWeb

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – ?Sul Pnrr il Ministro Fitto continua ad arrampicarsi sugli specchi. Il Ministro già in passato è stato smentito dalle Regioni quando voleva negare i tagli di 1,2 miliardi del governo alla sanità. La verità è che con la modifica del Pnrr Fitto ha tagliato progetti per i Comuni e le Città metropolitane che poi in parte sono stati rifinanziati ma a carico del bilancio dello Stato, lasciando tutto nell?incertezza e peggiorando la prospettiva dei conti pubblici. Inoltre il Ministro non dice una parola sugli inaccettabili ritardi dei trasferimenti delle risorse Pnrr ai piccoli Comuni, come denunciato dall?Uncem. Il ministro può dire quello che vuole ma la realtà è che la sua gestione della del Pnrr è un totale fallimento?. Così Silvia Roggiani, deputata Pd in Commissione bilancio.

