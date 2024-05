Pnrr: Conte, ‘governo coinvolga Parlamento, presto iniziativa ad hoc’

StrettoWeb

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Annuncio una grande iniziativa, già impostata e senza polemica, per costringere il governo a confrontarsi in Parlamento sul modo in cui si sta attuando il Pnrr”, un’iniziativa nel nome della “trasparenza. Oggi il governo non si confronta e non riusciamo a capire -alla luce di una rimodulazione che c’è stata- quali progetti verranno realizzati e quali no. Faremo un’iniziativa per chiedere di costruire una struttura che consenta un confronto” con le Camere. Lo annuncia il leader del M5S Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera. “Meloni parla sempre delle rate incassate ma non dice mai come e se si stanno spendendo i soldi”, rimarca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.