Pmi: Meloni, ‘motore economia Italia, dovere essere al loro fianco’

StrettoWeb

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Senza le pmi l’Italia non sarebbe quella che è: la terza economia d’Europa, la seconda manifattura del Continente e la nostra nazione non vanterebbe primati in moltissimi campi. Le pmi sono il motore dell’economia italiana, il governo ha il dovere di essere al loro fianco, perché non è lo Stato a creare ricchezza, sono le aziende e i lavoratori: compito dello Stato è creare un ambiente che sia il più possibile favorevole all’impresa. Questa è la visione che ispira il lavoro del governo e che ha trovato concretezza nei provvedimenti che abbiamo adottato in questo primo anno e mezzo”. Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all’assemblea di Confapi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.