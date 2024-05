Ecco “Plays Pooh” il nuovo album di Gianluca Rando che reinterpreta i brani iconici della storica band

StrettoWeb

E’ uscito ufficialmente “Plays Pooh” il nuovo album di Gianluca Rando, prodotto dalla “Mediterraneos Production”. In questo disco, che è il quindicesimo nell’arco della lunga e ricca carriera del talentuoso musicista, ha riversato tutta la passione e l’energia per reinterpretare con il suo stile unico alcuni brani iconici dei Pooh, “band di cui sono un appassionato fan e, con grande orgoglio, anche amico. Durante questo viaggio musicale, la presenza di Roby Facchinetti è stata fondamentale sin dall’inizio”, dichiara Rando.

“Il cuore di questo progetto è rappresentato da Roby, musicista e compositore eccezionale, amico prezioso che mi ha sostenuto e guidato passo dopo passo in questa nuova avventura creativa. Altrettanto importante è stato il contributo di Danilo Ballo, arrangiatore storico dei Pooh, attualmente in tour con la band. Il suo supporto ha ulteriormente arricchito il lato creativo di questo disco, contribuendo a creare un’esperienza sonora davvero unica. Danilo è l’ospite speciale di questo mio nuovo lavoro”, specifica il musicista di origini messinesi.

Le parole di Facchinetti

Proprio Roby Facchinetti, sull’uscita di “Plays Pooh”, ha dichiarato: “un disco di grande gusto e personalità. Essendo il principale autore delle musiche dei Pooh, sono rimasto profondamente commosso dal lavoro che ha realizzato Gianluca. Ho apprezzato il modo in cui ha reinterpretato questi brani, creando qualcosa di diverso da un semplice album tributo. Credo molto in questo progetto e gli auguro tutto il successo che merita. Un ringraziamento speciale a Marco Barusso, che ha fornito un prezioso supporto tecnico in fase di mixing e mastering. Marco, già tecnico del suono degli stessi Pooh, Modá, Vibrazioni, Arisa ed altri importanti nomi, ha contribuito a rendere perfetto il suono di questo album”.

La foto di copertina è stata firmata da Sharon Marti, che ha aggiunto un ulteriore tocco di classe all’intero progetto, mentre l’artwork è stato curato da Silvia Colombo, che ha completato la visione estetica dell’intero album. Il disco è distribuito in più di 300 paesi del mondo ed è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, in formato CD e vinile.

