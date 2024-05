Playoff Serie C, sorteggio del primo turno nazionale: il Catania pesca l’Atalanta U23

StrettoWeb

Dopo le gare di ieri sera, che hanno visto qualificate tutte le squadre di casa (solo pari, nessun successo interno) ad eccezione del Pescara (battuto dalla Juventus Under 23), oggi si è tenuto il sorteggio delle sfide del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, in programma tra il 14 (andata) e il 18 maggio (ritorno).

Cinque le “teste di serie” del sorteggio: L.R. Vicenza, Carrarese, Benevento, Catania e Casertana, che sono state abbinate ad Atalanta U23, Triestina, Perugia, Juventus Next Gen e Taranto. Per gli etnei, dunque, doppia sfida contro l’Atalanta Under 23 dell’ex Reggina e Crotone Modesto. Le “teste di serie” giocheranno la gara di ritorno in casa.

Le partite del primo turno nazionale Playoff:

Perugia – Carrarese

Taranto – L.R. Vicenza

Triestina – Benevento

Juventus Next Gen – Casertana

Atalanta U23 – Catania

