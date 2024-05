Playoff Serie B, Domotek Volley ko a Grottaglie: reggini battuti 3-1

StrettoWeb

I Playoff della Domotek Volley Reggio Calabria iniziano con una sconfitta. Dopo aver vinto tutte le gare della regular season, a punteggio pieno, miglior risultato dell’intera Serie B, i reggini assaporano l’amarezza della sconfitta in postseason.

Caldissimo il palazzetto di Grottaglie, squadra già affrontata nel girone di Coppa Italia e battuta, non senza fatica, da Laganà e compagni. Il secondo confronto sorride ai pugliesi che si portano a casa la prima vittoria per 3-1 con il punteggio 25-21 / 25-19 / 22-25 / 25-18. A metà settimana primo match point per Grottaglie che, in caso di vittoria contro Campobasso, sarà promossa. La Domotek Volley tornerà in campo sabato contro Campobasso al PalaCalafiore.

