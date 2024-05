Playoff di Eccellenza: Cittanova a Lamezia per un’altra pagina di storia

StrettoWeb

L’attesissima sfida tra Vigor Lamezia e Cittanova, valida per la finale playoff del Campionato Regionale di Eccellenza, è pronta ad entusiasmare tifosi ed appassionati. Domenica 12 maggio, alle ore 15.30, lo stadio comunale “D’Ippolito” di Lamezia si trasformerà in un teatro dei sogni con vista sulla Serie D. Il ritorno nella categoria interregionale: un obiettivo ambito, ricercato, a cui la famiglia giallorossa crede fermamente.

La Società guidata dal Presidente Guido Contestabile ha già lanciato l’appello ai propri tifosi affinché non facciano mancare il calore e l’entusiasmo di sempre. Il passaggio è suggestivo e delicato, e per affrontarlo al meglio servirà la spinta di un’intera comunità cittadina, proiettata sui palcoscenici sportivi nazionali. “Vogliamo completare il nostro percorso stagionale nel modo migliore possibile – ha affermato la Dirigenza cittanovese – affrontando la finale playoff con lo spirito di chi ambisce a scrivere un’altra grande pagina di storia giallorossa. Le sensazioni di Soriano sono ancora vive e restituiscono fiducia. Siamo pronti per la sfida con il Lamezia”.

Società, tifosi e appassionati sono chiamati a sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione. Il lavoro di mister Graziano Nocera, del suo staff, di tutti i collaboratori, dei calciatori, sta regalando emozioni straordinarie ad una piazza che sogna il ritorno al palcoscenico interregionale. Lamezia, quindi, come spartiacque verso gli spareggi nazionali. Il Cittanova Calcio, al fine di garantire ai propri sostenitori il miglior percorso possibile per la fruizione della partita, effettuerà la prevendita dei biglietti nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio presso lo Stabilimento Stocco&Stocco di Cittanova.

