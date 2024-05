Piano comunale di Protezione Civile a Messina, giovedì incontro a Sperone

StrettoWeb

Proseguono gli incontri per la presentazione del nuovo Piano comunale di Protezione civile a Messina. Giovedì 23 maggio, alle ore 18.30, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, si terrà un confronto con la cittadinanza alla parrocchia Santa Maria dei Miracoli Assunta a Sperone, dopo i precedenti appuntamenti alla scuola media La Pira a Camaro, all’Hotel Royal con il Rotary Messina Peloro, alla parrocchia Santissima Maria Assunta a Faro Superiore e in quella di San Nicola di Bari a Ganzirri. Alla riunione parteciperà l’esperto del Sindaco per le attività di protezione civile Antonio Rizzo.

Le parole di Minutoli

“Le visite – spiega l’assessore Minutoli – rappresentano l’esposizione dei contenuti e delle norme comportamentali del nuovo Piano di protezione civile. La prevenzione e la sicurezza del territorio sono aspetti prioritari del programma di governo del sindaco Basile, soprattutto in un territorio a rischio idrogeologico come quello di Messina”.

Dopo Sperone, le visite del rappresentante dell’Amministrazione Basile continueranno venerdì 24, alle 18, alla parrocchia Sacra Famiglia di Contesse al CEP, e lunedì 27 maggio, sempre alle 18, al Parco Horcynus Orca a Torre Faro.

