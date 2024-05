Pellaro: al via “Flower Fashion”, evento dedicato alla moda e allo spettacolo

StrettoWeb

Un grande spettacolo dedicato alla moda, alla danza e alla musica che si terrà sabato 25 maggio a partire dalle ore 21.00 in Piazza Vittorio Veneto (di fronte ex municipio) a Pellaro. L’evento dal titolo “Flower Fashion” fa parte del ricco cartellone delle iniziative di “Maggio in fiore a Pellaro e dintorni” messe in campo dalla Pro Loco Reggio Sud APS presieduta da Concetta Romeo. Una fantastica serata che vedrà protagonisti ospiti, stilisti, negozi, e ballerini del territorio pellarese. Tra gli ospiti Lilli Spina architetto e fashion designer di fama internazionale, madrina della serata Carlotta Caputo Miss Italia Calabria 2023.

In passerella Blukids Pellaro, Crimè sartoria di Carmela Coppola, Abbigliamento Rosa Maria Chinnì, Associazione culturale “Terra mia”, Crisand Calzature, Centro Ottico di Rosa Maria Zumbo, Ottica View Point, Gioielleria Enza Cassalia, Gioielleria Antonino Cogliandro. Una ricca serata non solo all’insegna della moda ma con tanti momenti di intrattenimento con i ballerini delle scuole di danza Saranno Famosi di Marco Quattrone, Salsabor di Tina Cara e Bailando di Aurelio Calabrò. Le acconciature e il trucco saranno a curati da Cardinale Beauty Home, Mavida Uomo Donna, Lisa Parrucchieri ed Elisa Trunfio Make Up Artist. A condurre questo evento, unico per il territorio pellarese, Consolato Malara e Mariangela Zaccurri.

