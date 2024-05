Pellaro, continuano le attività del maggio in fiore

StrettoWeb

“Continuano le attività della Pro Loco Reggio Sud, impegnata tutti i fine settimana di Maggio nel contesto del progetto: “Maggio in fiore a Pellaro e dintorni”. Sabato 11 è stata la seconda settimana che ha visto interessate dalla pulizia la Piazza centrale di Pellaro Vittorio Veneto, che è stata ripulita dai nostri instancabili soci, che con spirito di servizio ed annessa per amore del territorio, l’hanno riqualificata ed abbellita con la messa a dimora di piante fiorite.

Successivamente si è passati dalla piazza di San Filippo, dove ad attenderci vi erano i soci dell’Associazione promozione sociale “Jamu” che hanno provveduto a pulire la piazza ed assieme abbiamo messo a dimora anche lì, nuove piantine fiorite, come contribuzione al già bel angolo fiorito e sempre ben curato. A loro il nostro plauso per la cura dei luoghi della loro comunità.

Si ringrazia lo sponsor Edil Garden dei F.lli Marra, negozio sito a Pellaro, che ci ha offerto le piante che abbiamo messo a dimora nelle due piazze.

Al pomeriggio si è proseguiti con il laboratorio creativo a cura delle artiste: Francesca Foti e Maria Maddalena Cicciu’, che si sono rese disponibili a donare il loro tempo mettendo a disposizione la loro arte per garantire un bel pomeriggio, che ha reso felici tanti bambini ed adulti che hanno avuto l’opportunità di realizzare piccole creazioni, oggetti dedicati alla festa della mamme, apprendendo fra l’altro una nuova arte manipolativa.

L’intensa giornata si è conclusa con la serata all’insegna dell’informazione, grazie alla presenza del dott Francesco D’Aleo, del prof Giovanni Marcianò e del dott Linuccio, che durante il convegno “i luoghi che creano benessere-occhio al territorio “ hanno sapientemente illustrato i siti di interesse storico culturale del nostro territorio, (consultabili dal blog del dott Francesco D’Aleo) le Ville stile Liberty di Pellaro, grazie alle informazioni dal libro del prof Marcianò e la realtà cittadina del Parco della Conoscenza e del Benessere che si trova in località Pantano a San Filippo di Pellaro, che è stato descritto dal dott Caserta, che sottolineava inoltre la prevenzione che va fatta da parte dei cittadini per garantire meno malati e minor costi della sanità, più luoghi sani da tutelare sempre dalla cittadinanza stessa, in quanto gli stessi incidono sul benessere psicofisico dell’intera comunità.

Si ringraziano tutti coloro che a vario titolo ogni sabato ci aiutano a realizzare gli eventi: Nicola Oriente, il presidente dell’associazione Amici dell’anziano di Pellaro per l’aiuto della logistica in piazza ed al dott Salvatore Polimeri.

Vi aspettiamo Sabato 18 maggio con un’altra serie di eventi: ore 9-11 mattinata ecologica piazza San Leo di Pellaro; ore 16.30-18.30 “Arte in piazza “ – laboratorio creativo a Piazza Vittorio Veneto a Pellaro; sempre in piazza ore 17:30 esposizione auto d’epoca, raduno Fiat 500 a cura del Club Reggio Calabria , sfilata lungo le vie cittadine da Bocale a San Gregorio, al termine rinfresco e premiazione dei partecipanti; a seguire ore 21:00 “danze e folklore: esibizione scuole di danza, musica tamburello ed organetto a cura di musicisti locali, tarantelle e balli sociali, per allietare la serata in piazza. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, ci sarà da divertirsi per tutte le fasce di età, abbiamo organizzato questi eventi con l’intento di movimentare la località pellarese nel mese di maggio”. Così in una nota la Pro Loco Bocale.

