“Il PD non ha mai chiesto lo scioglimento del Comune di Reggio”: la nota improvvisa e i retroscena di allora

StrettoWeb

La Federazione Metropolitana PD di Reggio Calabria si risveglia e dal nulla tira fuori un comunicato relativo ai fatti legati allo scioglimento del Comune nel 2012, difendendosi e tutelandosi con alcune precisazioni. Un comunicato che arriva in un momento di calma apparente, quando ormai di Bari non si parla più, così come delle parole di Arena, intervenuto anche a StrettoWeb. Ora che la discussione si sta spostando sui tanti ex centrosinistra passati a Forza Italia, così scrive il Partito Democratico.

“Nelle ultime settimane si assiste ad un tentativo di revisionismo, apparentemente senza logica, che mira in realtà a riabilitare il peggior centrodestra reggino attraverso una narrazione improbabile ed allucinata dei fatti riguardanti lo scioglimento del Comune di Reggio Calabria del 2012. A chi continua a sostenere, a più riprese ed in variegate salse, la tesi per la quale lo scioglimento del consiglio comunale per mafia, primo e unico caso di comune capoluogo sciolto per infiltrazioni mafiose nella storia della Repubblica italiana, sia stato una scelta politica da attribuire ad una parte politica, vorremmo ricordare semplicemente i fatti, circostanze storiche facilmente verificabili da chiunque”.

I fatti

“La Commissione d’accesso è stata nominata nel gennaio del 2012, mentre era in carica il Governo Monti, governo tecnico sostenuto dal Popolo delle Libertà, in quel momento la forza politica maggiormente rappresentata nel parlamento italiano e quindi principale pilastro della maggioranza a sostegno del Governo. La richiesta e la successiva nomina della Commissione d’accesso è stata avanzata da parte del Prefetto di Reggio Calabria dott. Luigi Varratta, persona unanimemente stimata e non certo collocato a sinistra, nominata alla guida della Prefettura reggina dal Governo di centrodestra guidato dal presidente Silvio Berlusconi, così come i vertici degli organismi di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) e dei servizi segreti”.

“Successivamente il Comune è stato sciolto esattamente il 9 ottobre del 2012, mentre era in carica lo stesso Governo Monti che aveva inviato la Commissione d’accesso, richiesta dal prefetto Varratta evidentemente sulla base delle risultanze degli organi inquirenti. Pilastro della maggioranza che ha deciso lo scioglimento era sempre il Popolo della Libertà, lo stesso partito dell’allora sindaco Demetrio Arena e del Sindaco precedente Giuseppe Scopelliti. Il Partito Democratico non ha mai chiesto lo scioglimento del Comune, perché tale valutazione deve essere frutto di un’analisi tecnica e di informazioni rimesse agli organi ministeriali e inquirenti a valle dell’indagine condotta dai Commissari nominati dal Prefetto”.

“Il Partito Democratico tramite i suoi esponenti più rappresentativi era invece pubblicamente impegnato in un’attività politico-amministrativa volta ad accertare lo stato reale delle finanze comunali e ha avuto il merito di scoperchiare il vaso di pandora del baratro contabile che aveva determinato il dissesto del Comune (indicato dalla Corte dei Conti come unica strada) scongiurato poi dai commissari solo grazie all’approvazione della legge che prevedeva il nuovo istituto del Predissesto e dei piani di rientro”.

L’arrivo di Falcomatà e “i 200 milioni di euro”

“Le amministrazioni successive guidate dal sindaco Falcomatà non hanno avuto modo di fantasticare sul passato e sullo scioglimento e hanno avuto il merito di ottenere dal Governo un contributo straordinario di 200 milioni di euro che si è aggiunto agli altissimi tributi e alle tariffe al massimo pagate amaramente dai reggini per fare fronte al disastro debitorio”.

“La decisione presa dal ministro Cancellieri e dal Governo Monti ormai 12 anni fa è nata quindi in un contesto dove l’azionista di maggioranza era il centrodestra e quindi chi ritiene che quella scelta sia stata errata non deve fare altro che rivolgere ogni domanda e dubbio residuo ai propri alleati di partito e di coalizione. Magari interrogandosi sul perché i propri amici e sodali politici hanno ritenuto di sostenere quella scelta. Il partito democratico non ha certamente interesse né a continuare a parlare del passato ma nemmeno può assistere ad una falsificazione storica, ridicola quanto inutile se non per chi ne ha fatto un complesso e si rifiuta testardamente, a distanza ormai di qualche lustro, ancora di capire e accettare cosa sia veramente successo”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.