L’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe”, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Calanna, organizza per Domenica 19 Maggio 2024 un’interessante “Passeggiata lungo gli antichi sentieri della Vallata del Gallico”. “Il percorso permetterà agli amanti delle camminate di immergersi in una vallata tutta da scoprire, in un paesaggio straordinario attraverso antichi sentieri e percorsi sterrati che spaziano dai piedi dell’Aspromonte allo Stretto di Messina”, spiega il Consigliere di “Amici di Villa San Giuseppe”, Dott. Massimiliano Scarfò che ha organizzato la passeggiata. Un momento per scoprire anche la storia millenaria dei borghi.

L’appuntamento è per le ore 08.00 nella Piazza Umberto I° a Villa San Giuseppe. Trasferimento con i propri mezzi al vicino Borgo di Pettogallico da dove inizierà l’escursione a piedi fino alla Necropoli di Calanna.

I partecipanti saranno accompagnati da una Guida Turistica Ambientale e da Volontari dell’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe”

Programma:

ore 08.00 Incontro nella piazza di Villa San Giuseppe;

ore 08.30 Trasferimento con i propri mezzi al Borgo di Pettogallico, accompagnati da Volontari dell’Associazione e partenza sull’itinerario verso il Castello di Calanna;

Arrivo previsto all’area attrezzata Contrada Ronzo a Calanna ore 11.30 circa.

Il percorso inizia in discesa dal Borgo di Pettogallico e si snoda verso gli agrumeti dentro i torrenti Gallico e Merlo.

Poco dopo inizia la ripida salita di 2,5 Km su strada sterrata fino a Rosaniti e sosta nella piccola contrada dove dalla piazza si può ammirare un impareggiabile vista a 360 gradi, una vera terrazza panoramica sulla Vallata del Gallico.

Finita la visita alla piccola contrada di Rosaniti il percorso continua fino al Castello di Calanna e subito dopo all’area attrezzata Contrada Ronzo.

Pranzo a sacco e visita al Museo di Calanna.

Partenza di ritorno prevista da Contrada Ronzo verso Pettogallico ore 16.00, arrivo previsto per le ore 19.00 circa

In tutto a/r l’escursione durerà circa 6 ore più eventuali fermate. Il percorso è lungo circa 10 km ad anello, ed un dislivello importante di 420 mt.

Specifiche

Tracciato: Andata e ritorno

Dislivello: 420 m

Distanza: 10 km

Altitudine max: 583 slm

Altitudine minima: 163 slm

Tempi percorrenza a/r: 6 ore circa andata e ritorno

Adatto ai bambini: no

Segnaletica: no

T-E ( TURISTICA-ESCURSIONISTICA)

Macchia-bosco-uliveti su strada sterrata

Il percorso è turistico ed escursionistico adatto ad escursionisti esperti, non adatto ai bambini sotto i 15 anni e alle persone cardiopatiche .E’ consigliabile munirsi di un litro di acqua, cappello, occhiali da sole, scarpe da trekking o da ginnastica carrarmato

Per info 3890475310 guida turistica escursionista ambientale Scarfò Massimiliano

“Un grazie sentito al Sindaco di Calanna Dott. Domenico Romeo ed al Presidente della locale Pro Loco Geom. Pietro Morena, per la collaborazione, segno di una sinergia attiva tra borghi che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio“, evidenzia Angelo Siclari Presidente dell’Ass. Amici di Villa San Giuseppe.

Email: amicidivillasangiuseppe@gmail.com.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 Maggio 2024

