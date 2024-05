Paolo Del Debbio a Taurianova: presenta il libro “In nome della libertà”, su Silvio Berlusconi

StrettoWeb

Paolo Del Debbio, saggista, giornalista e conduttore televisivo, presenterà “In nome della libertà” (Piemme, 2024) a Taurianova, Comune in Provincia di Reggio Calabria scelto come Capitale del Libro. Per l’occasione sarà presente anche il Governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

A quasi un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Del Debbio ragiona sull’eredità politica di una delle figure più emblematiche della storia contemporanea, analizzando i valori che hanno determinato la sua discesa in campo e, successivamente, la lunga stagione berlusconiana, segnando in modo così deciso, comunque la si pensi, il recente passato, il presente e il futuro della politica italiana.

