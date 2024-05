Palermo, sequestrata discoteca in attico di un edificio storico. I vigili urbani: “non in regola”

StrettoWeb

Una discoteca realizzata in un attico di un palazzo storico in pieno centro a Palermo è stata sequestrata dalla Polizia municipale che ha denunciato il titolare, sanzionato anche amministrativamente per 2.000 euro. Il locale in via Cavour è risultato non in linea con le prescrizioni del regolamento comunale per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento.

Al momento del controllo, era in corso un evento musicale sul terrazzo con circa 500 clienti e tre dj. La sala da ballo, interamente all’aperto, spiega la Polizia municipale, era circoscritta e delimitata da un parapetto in vetro “non idoneo a tutelare l’incolumità dei numerosi frequentatori”.

Il locale, nell’attico di un edificio storico sottoposto a vincolo monumentale, è risultato privo della licenza del questore, del necessario certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, di idonea documentazione relativa alla prevenzione incendi e del nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali della Regione siciliana. La stessa via Cavour è definita bene di grande valenza pubblica e rientra tra le aree vincolate dalle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

