Palermo: pronta la nuova statua di Santa Rosalia

Sarà svelata domenica prossima, a Santuario di Monte Pellegrino, la statua di Santa Rosalia, patrona di Palermo, che verrà posta sul Carro trionfale che sfilerà lungo il Cassaro nella notte del prossimo 14 luglio in occasione del 400esimo Festino.

L’opera, alta 230 centimetri, è stata realizzata presso la Sala dello Stemma di Palazzo Villafranca in piazza Bologni da Filippo Sapienza, 33 anni, laureato in Storia dell’arte, specializzato in arte sacra e già curatore del 399esimo Festino (è stato l’ideatore del ‘Carro Luna’). La statua della Santuzza, modellata in scala minore, è stata poi scansionata e riprodotta in resina dalla ditta Ruilab.

La scultura è fuori dai canoni iconologici classici, nonostante lo stile sia ispirato al barocco siciliano. La Santa Rosalia del 400esimo Festino non sarà un’opera trionfale: Santa Rosalia andrà incontro ai suoi concittadini, per aiutarli, per accoglierli, per confortarli davanti a ogni necessità.

Nel realizzare lo studio preliminare della statua Filippo Sapienza (accogliendo anche un’indicazione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla) ha ideato una statua che abbraccia Palermo. La data scelta per lo svelamento della statua non è causale: il 26 maggio ricorre l’anniversario dell’inizio degli scavi, su indicazione di Geronima La Gattuta, per il ritrovamento delle ossa nella grotta di Montepellegrino. Dal 27 maggio, la statua sarà esposta in Cattedrale, in prossimità della Cappella di Santa Rosalia, per volontà del parroco, monsignor Filippo Sarullo.

