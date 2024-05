Palermo, operaio tenta di buttarsi dal balcone. Sindacati: “lavoratori esasperati”

StrettoWeb

Momenti di tensione stamattina all’assemblea dei lavoratori del Coime sotto la sede dell’assessorato Risorse umane, a Palermo. Durante l’incontro tra i sindacati di Fillea, Filca, Feneal e la dirigenza del settore, uno dei lavoratori, esasperato, ha tentato di buttarsi dal balcone. Fillea, Filca e Feneal da tempo sono impegnati nella vertenza per l’adeguamento salariale, sulla base del vigente contratto dell’edilizia approvato nel 2022, e per l’adeguamento pensionistico degli edili del Coime.

Questa è la seconda volta, nel giro di un mese, che si tiene un’assemblea con tutti i lavoratori sotto la sede dell’area Risorse umane. La precedente era stata il 24 aprile, quarta tappa di un percorso di mobilitazione che ha visto i sindacati con gli edili del coordinamento interventi del Comune in sit-in anche davanti al Palazzo di Giustizia e alla sede dell’Inps, in via Laurana.

“Oggi abbiamo ricevuto solo informazioni approssimative e ridondanti. Il risultato di questo incontro è stato inconcludente – dicono Piero Ceraulo per la Fillea Cgil Palermo, Filippo Ancona per Filca Cisl Palermo Trapani, e Salvatore Puleo per Feneal Uil Palermo -. Da qui è sfociato il malcontento da parte della delegazione presente e dei lavoratori. E, in un istante, abbiamo visto uno dei nostri delegati correre verso il balcone tentando il gesto estremo. Per fortuna grazie all’intervento della Digos e delle stesse organizzazioni sindacali si è evitata una tragedia. In questo momento nella città di Palermo c’è un livello di tensione sociale alto, sotto tutti i punti di vista, che rischia di sfociare in eventi tragici e drammatici. Lanciamo un appello al sindaco, alle istituzioni e alle forze politiche tutte – concludono i sindacalisti – affinché si intervenga su questa vicenda per mettere un punto”. Il 29 maggio è stata indetta una manifestazione davanti a Palazzo Comitini con i lavoratori edili del Comune di Palermo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.