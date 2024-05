Palermo: morte Onorato, autopsia rivela ‘Nessun segno di violenza sul corpo’**

StrettoWeb

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) – Non sarebbero stati riscontrari segni di violenza sul corpo di Angelo Onorato, l’imprenditore palermitano di 55 anni trovato senza vita nella sua auto con una fascetta stretta al collo. Lo rivela, come si apprende, l’autopsia terminata poco fa all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Il medico legale Tommaso D’Anna, incaricato dalla Procura di Palermo, ha eseguito l’aitopsia alla presenza di alcuni specializzandi e del consulente di parte della famiglia Onorato, l’assessore alle Politiche sociali della regione siciliana Nuccia Albano, che per 40 anni è stato medico legale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.