Palermo, calci e pugni a Carabinieri davanti ad un pub, questore emette Dacur Willy

Lo scorso novembre, durante un controllo davanti a un pub di Carini (Palermo), tre giovani, di cui uno minorenne, si scagliarono contro due carabinieri colpendoli con calci e pugni. I tre, che già nelle serate precedenti avevano generato momenti di tensione tanto da far intervenire il servizio d’ordine del locale, furono arrestati dai militari per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Adesso per loro scatta anche il Dacur Willy. Il questore di Palermo, infatti, ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione personale che impedisce loro l’accesso all’area in cui si trova il locale teatro delle violenze per un periodo di due anni per i maggiorenni e di diciotto mesi per il minorenne, e l’accesso a tutti i locali di pubblico trattenimento ovvero esercizi pubblici con licenza rilasciata dal questore di Palermo per ballo/spettacoli presenti nell’intera provincia.

