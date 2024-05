Palermo, associazione di tutela dei cavalli chiede l’affidamento dei due esemplari coinvolti in recenti casi di cronaca

StrettoWeb

IHP (Italian Horse Protection, la prima associazione italiana di tutela dei cavalli) si è resa disponibile ad accogliere nel suo Centro di recupero a Montaione (Firenze, Toscana) i due cavalli finiti al centro di due distinti episodi di cronaca a Palermo nei giorni scorsi.

Il primo caso ha coinvolto un cavallo che, nella mattinata di sabato scorso, mentre stava trainando una carrozza per turisti (in seguito risultata abusiva), ha iniziato a galoppare nel centro città, probabilmente perché spaventato da qualcosa: l’animale ha investito due cittadini, urtato contro due macchine e una fioriera ed è rimasto ferito, prima che la Polizia Municipale riuscisse a fermarlo.

Il secondo caso risale invece al giorno precedente, venerdì 10 maggio, quando IHP è stata contattata da una turista che ha chiesto l’aiuto dell’associazione per un cavallo, anch’esso impiegato per trainare una carrozza per turisti: la turista ha inviato all’associazione alcune immagini del cavallo, sottolineando lo stato di profonda sofferenza dell’animale. A quel punto l’associazione ha sollecitato l’intervento del Comune di Palermo che si è subito attivato. Anche in questo caso, IHP ha chiesto il sequestro dell’animale e si è resa disponibile ad accoglierlo presso il Centro di recupero di Montaione.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Palermo, in particolare l’assessore Fabrizio Ferrandelli, e la Polizia Municipale: sono intervenuti con prontezza, mostrando sensibilità ed efficienza – dice il presidente di IHP, Sonny Richichi -. Abbiamo chiesto il sequestro dei due cavalli e il loro affidamento alla nostra associazione che da 15 anni lavora in Italia contro lo sfruttamento e il maltrattamento dei cavalli: gestiamo il primo Centro di recupero in Italia per equidi maltrattati, riconosciuto dal ministero della Salute nel 2019, dove animali sottratti all’abbandono, al maltrattamento e allo sfruttamento possono vivere liberi insieme ai loro simili. Siamo particolarmente impegnati nel contrastare l’impiego dei cavalli per il traino delle carrozze per turisti: è una piaga per gli animali e ci auguriamo che l’assessore Ferrandelli, che ha mostrato grande sensibilità nelle circostanze dei giorni scorsi, voglia aprire insieme a noi una riflessione sull’opportunità per una città come Palermo di proseguire in questo tipo di attività, che sono negative anche quando sono svolte con le autorizzazioni necessarie”.

