“Pagare tutti per pagare meno”, venerdì a Messina la presentazione del progetto

Venerdì 31 maggio, alle ore 11.30, il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Tributi Roberto Cicala e il direttore generale dell’ente Salvo Puccio, incontreranno la stampa nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, per illustrare i lavori dell’ultimo anno relativi al settore tributi, che hanno portato ad una distribuzione più corretta della tassa rifiuti, ad un aumento dell’attività accertativa dell’imposta IMU e dell’imposta di soggiorno. Nel corso dell’incontro saranno presentate anche le graduatorie delle esenzioni TARI per l’anno 2023 e i dati statistici del bando in scadenza per l’anno 2024.

L’Assessorato ai Tributi retto da Roberto Cicala – come si ricorderà – con la delibera di Giunta comunale n. 145 del 2023 ha pubblicato lo studio TAX-GAP, contenente le linee guida rivolte al dipartimento tribute per consentire al Comune di Messina attraverso le nuove tecnologie e gli strumenti di analisi dei dati di avviare un percorso di bonifica della banca dati Tari e l’inserimento di tutti gli immobili non dichiarati o dichiarati in maniera parziale e/o infedele.

Pertanto, la conferenza stampa sarà occasione per illustrare i risultati dello studio TAX-GAP, condotto insieme al dirigente al ramo Emiliano Conforto con la responsabile del servizio dott.ssa Margherita Leone, e il presidente della partecipata Patrimonio Messina SPA Maurizio Cacace, che ha collaborato attraverso il supporto di tecnici nell’attività di verifica degli immobili suscettibili alla produzione di rifiuti.

“Pagare tutti per pagare meno” non trova migliore applicazione nella tassa rifiuti, in quanto la legge prevede che tutti i costi sostenuti dal Comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sia a totale carico di coloro che i rifiuti li producono. Solo così, distribuendo in maniera equa a tutti i cittadini e alle attività non domestiche, la bolletta potrà diminuire. Anche in ambito IMU ed imposta di soggiorno, grazie ad un protocollo di legalità sottoscritto con la Guardia di Finanza, si è proceduto poi a rafforzare e ad aumentare l’attività accertativa, e nel corso dell’incontro saranno illustrati anche i risultati di aumento della riscossione di Imu e imposta di soggiorno, insieme alle due responsabili dei rispettivi servizi, le dott.sse Teresa Calapso e Giacomina Cordaro.

