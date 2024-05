Operazione antidroga e antimafia in Lombardia, arresti anche in Calabria

StrettoWeb

Un’operazione antidroga e antimafia in Lombardia ha portato a smantellare due presunte organizzazioni criminali e ad emettere 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere più altre 5 ordinanze applicative degli arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone, dimoranti in Lombardia, Piemonte e Calabria.

L’operazione, tuttora in corso, condotta dello Sco e dalla Squadra mobile di Como, sta coinvolgendo centinaia di investigatori delle squadre mobili di diverse province del territorio nazionale, ed è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

Le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per “associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’associazione armata, usura ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso, autoriciclaggio per aver riutilizzato i proventi dell’attività di spaccio per acquistare locali pubblici e finanziare società, intestazione fittizia, indebita percezione di erogazioni pubbliche, per aver ottenuto mutui attraverso fondi di garanzie per il tramite di documentazione falsa“.

